POL-NOM: Nötigung und Körperverletzung - Mitarbeiter der Stadtwerke verletzt

Northeim, Göttinger Straße

Donnerstag, 14.10.2021, 12:10 Uhr

NORTHEIM(da) - Wegen Nötigung und Körperverletzung ermittelt die Polizei seit gestern gegen einen 34-jährigen Northeimer. Ein Mitarbeiter der Stadtwerke hatte gegen 12.00 Uhr bei dem Mann in der Göttinger Straße den Stromzähler gesperrt, da der Mann zurückliegende Rechnungen nicht beglichen hatte. Der Täter ergriff den Stadtwerker anschließend am Arm und wollte ihn vergeblich dazu zwingen, den Stromzähler wieder anzuschließen. Hierbei verletzte er den Mann leicht am Arm. Bereits um 14.00 Uhr hatte der Verursacher seinen Strom bereits schon wieder - zwischenzeitlich hatte er nämlich seine Außenstände bei den Stadtwerken beglichen.

