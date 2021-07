Polizei Mettmann

POL-ME: Fahndung nach Unfallflucht und Bedrohung mit einem Messer - Monheim - 2107137

Mettmann (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und Unfallflucht in Monheim am Rhein, sucht die Polizei nach einem flüchtigen Mann, der während seiner Flucht einen Zeugen auch noch mit einem Messer bedroht hat.

Am späten Montagabend des 26.07.2021, gegen 22:25 Uhr, hatten eine 18-jährige Frau aus Düsseldorf und ein 29-jähriger Mann aus Monheim am Rhein gemeinsam einen Gehweg der Krischerstraße befahren, wobei beide Personen jeweils einen eigenen City-Roller benutzten. In Höhe des Hauses Nr. 12a kam ihnen dabei ein bislang noch unbekannter Fahrradfahrer entgegen, der in der unmittelbaren Begegnung plötzlich einen unkontrollierten Schlenker machte. Hierdurch kam es zur Kollision mit dem City-Roller der 18-Jährigen. Der Fahrradfahrer und die Rollerfahrerin stürzten deshalb zu Boden und verletzten sich dabei jeweils leicht.

Trotzdem bestieg der Unbekannte sein blaues Herrenfahrrad und fuhr damit einfach weiter. Als der 29-jährige Monheimer hinter ihm herlief, stoppte der Flüchtige nach wenigen Metern wieder. Er stieg vom Fahrrad, bedrohte den Zeugen mit einem Butterflymesser, verbunden mit der Aufforderung: "Ruf doch die Polizei!". Danach entfernte er sich zu Fuß in die Kirchstraße, wobei er das blaue Herrenfahrrad einfach am Tatort zurückließ.

Trotz intensiver polizeilicher Fahndungsmaßnahmen, sofort nach schneller Alarmierung durch die Geschädigten, konnte der Flüchtige auch im näheren und weiteren Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Er wird von den beiden Beteiligten wie folgt beschrieben:

- männlicher Mitteleuropäer

- 18 bis 25 Jahre alt

- helle Hautfarbe

- schlanke Figur

- bekleidet mit schwarzem Jogginganzug, weißen Socken und weißen Sneakers

- fuhr ein blaues Herrenfahrrad

- trug beim Unfall eine blutende Stirnverletzung davon.

Die leicht verletzte Rollerfahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht, welches sie aber nach ambulanter ärztlicher Behandlung wieder schnell verlassen konnte.

Bisher liegen der Monheimer Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib des beschriebenen Täters vor. Maßnahmen zur Spurensicherung sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, das Herrenfahrrad sichergestellt, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zur Identifizierung des Flüchtigen nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

