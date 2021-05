Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Einreiseverbot ignoriert

Bundespolizei schickt 19-Jährigen zurück in die Niederlande

Weener (ots)

Obwohl für ihn eine Einreisesperre nach Deutschland bestand, hat ein 19-jähriger am Mittwochabend versucht nach Deutschland einzureisen. Er wurde von der Bundespolizei in die Niederlande zurückgewiesen.

Der 19-jährige Marokkaner war gegen 20:40 Uhr von einer Streife des Zolls im Bahnhof Weener kontrolliert worden. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen den 19-Jährigen ein gültiges Aufenthalts- und Einreiseverbot für Deutschland bestand. Zur weiteren Sachbearbeitung wurde er deshalb an die Bundespolizei in Bunde übergeben.

Die Bundespolizisten stellten fest, dass der Mann erst am Montag dieser Woche direkt aus dem Strafvollzug in die Niederlande abgeschoben wurde. Mit seiner Rückkehr hatte der 19-Jährige gegen die bestehende Wiedereinreisesperre verstoßen, ihm wurde die Einreise verweigert. Er musste zurück in die Niederlande.

Da er zudem für die Zugfahrt aus den Niederlanden kein gültiges Ticket besaß, wurde neben einem Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz auch ein Strafverfahren wegen Erschleichen von Leistungen gegen den 19-Jährigen eingeleitet.

