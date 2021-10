Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand eines leerstehenden Wohnhauses

Northeim (ots)

37581 Bad Gandersheim, OT Hachenhausen, Straße Hachenhausen

Hachenhausen (mt)- Samstag, 16. Oktober 2021, 02:50 Uhr (Meldezeit)

Über die Leitstelle der Feuerwehr wird gegen 02:50 Uhr ein Vollbrand in Hachenhausen gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellt sich heraus, dass ein derzeit leerstehendes Wohnhaus/ Mehrfamilienhaus in Brand geraten ist. Das Gebäude ist im mittleren Bereich stark brandgeschädigt. Durch die Feuerwehrkräfte kann ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile verhindert werden. Personenschaden ist nicht entstanden. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Die Ermittlungen dauern an. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Nach erster Einschätzung ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 Euro entstanden.

Die Freiwilligen Feuerwehren Bad Gandersheim, Altgandersheim, Dankelsheim, Ackenhausen, Gremsheim, Wolperode, Clus und Harzbörde waren mit insgesamt ca. 70 Kameraden/ Kameradinnen vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell