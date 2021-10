Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung im Metronom

Einbeck (ots)

Einbeck (tm) Ein 19jähriger Bewohner der Einbecker Kernstadt zeigte am späten Abend des 15.10.2021 bei der Polizei Einbeck an, dass er Opfer einer Körperverletzung geworden war. Der Einbecker war im Metronom von Elze nach Salzderderhelden unterwegs, als es im Zugabteil zu einem verbalem Streit mit einem Fahrgast kam. Der andere Fahrgast habe ihn daraufhin mit den flachen Händen in das Gesicht geschlagen. Im weiteren Verlauf konnte der Täter an den nachfolgenden Bahnhöfen nicht mehr ermittelt werden.

