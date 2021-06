Polizei Dortmund

POL-DO: Auto landet nach Unfall auf der A 2 bei Beckum im Graben - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Der Fahrer eines Volvo ist am Montagabend (14. Juni) durch einen Verkehrsunfall auf der A 2 bei Beckum schwer verletzt worden. Offenbar musste er zuvor einem Lkw ausweichen.

Zeugenaussagen zufolge wechselte der bislang unbekannte Sattelzug gegen 18.45 Uhr vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Hierbei übersah er offenbar einen parallel und auf gleicher Höhe in Richtung Oberhausen fahrenden Kleintransporter. Dessen Fahrer erkannte die Situation und wich nach links aus. Auch ein auf dem linken Fahrstreifen herannahender Autofahrer konnte rechtzeitig ausweichen. Hierbei geriet er jedoch in den Mittelstreifen, verlor die Kontrolle und schleuderte über alle Fahrstreifen hinweg in den Graben. Der Volvo des 46-Jährigen rutschte hier noch einige Meter weiter und kam schließlich in Höhe der Anschlussstelle Beckum auf der Seite liegend zum Stillstand.

Mehrere Autofahrer hielten an und leisteten Erste Hilfe, so auch der Fahrer des ersten Lkw. Allerdings entfernte sich dieser ohne Angaben seiner Personalien von der Unfallstelle. Auf dem Anhänger des Lkw stand die Aufschrift "GLS".

Der 46-Jährige (aus Hürth) wurde durch den Unfall schwer verletzt. Rettungskräfte fuhren ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen kurzfristig gesperrt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Haben sie den Unfall beobachten können und/oder können Sie Hinweise zum flüchtigen Lkw und seinem Fahrer geben? Melden Sie sich bitte bei der Autobahnpolizeiwache in Kamen unter 0231-132-4521.

