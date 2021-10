Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl in Einzelhandelsgeschäft

Einbeck (ots)

Einbeck, Grimsehlstraße (tm). Am Freitag, 15.10.2021, nutzte ein unbekannter Mann gegen 17:25 Uhr die kurzfristige Abwesenheit eines Mitarbeiters aus und entwendete Bargeld in unbekannter Höhe aus der Kasse eines Getränkemarktes. Anschließend läuft der unbekannte Mann aus dem Geschäft und steigt in einen wartenden, auswärtigen, Pkw ein. Der auswärtige Pkw kann trotz sofortiger Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

