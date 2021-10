Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Matratze in Brand gesteckt

Northeim (ots)

Northeim, Matthias-Grünewald-Straße

Sonntag, 17.10.2021, 13:57 Uhr

NORTHEIM(da) - Ein bislang Unbekannter hat am gestrigen Mittag gegen 13:57 Uhr in der Matthias-Grünewald-Straße eine im Bereich mehrerer Mülltonnen abgelegte Matratze in Brand gesteckt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Northeim konnte verhindert werden, dass das Feuer auf nahestehende Garagen übergriff. Am Sichtschutzzaun der Mülltonnen entstand ein Brandschaden in Höhe von ca. 500EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Northeim unter Tel. 05551-70050 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell