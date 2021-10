Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 16-jährige Ladendiebin

Northeim (ots)

Northeim, Grafenhof

Samstag, 16.10.2021, 12.00 Uhr

NORTHEIM(da) - Eine 16-jährige Ladendiebin wurde am Samstagmittag gegen 12.00 Uhr dabei beobachtet, wie sie in einem Bekleidungsgeschäft im Citycenter mehrere Artikel im Wert von ca. 100EUR in eine mitgeführte Tasche packte. An der Kasse bezahlte sie lediglich mehrere Kleinstartikel und wollte anschließend den Laden verlassen. Auf die Northeimerin wartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell