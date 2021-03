Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Nächtliche Spritztour endet im Krankenhaus + Auto kracht in Elektromarkt + Sprinter geklaut + Unfall am Himbacher Kreuz + Dieseldiebstahl + Einbrecher erbeuten Schmuck und Spielekonsole + u.a.

Bild-Infos

Download

Friedberg (ots)

+++

Karben: Nächtliche Spritztour endet im Krankenhaus

In der Nacht zu Sonntag ist es in Petterweil zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, in dessen Rahmen zwei Personen verletzt wurden. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei befanden sich vor Ort im Einsatz. Wenige Minuten vor 4 Uhr hatte der erst 17-jährige Fahrer eines roten Kleinwagens auf der Alten Heerstraße die Kontrolle über das mit drei Personen besetzte Fahrzeug verloren, war in Höhe der Schloßstraße von der Fahrbahn abgekommen und in eine dortige Grundstücksumfriedung gekracht, wobei der PKW umkippte. Sowohl der Fahrzeuglenker, wie auch eine 12-jährige Mitfahrerin wurden durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht. Da der 17-Jährige zuvor mehr als 1,3 Promille gepustet hatte, folgte dort eine Blutentnahme; die vorläufige Fahrerlaubnis stellte man sicher. Der Beifahrer, ein 16-Jähriger, hatte vor dem Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst bereits das Weite gesucht. Den Jugendlichen trafen die Ordnungshüter schließlich zuhause an. Er war unverletzt geblieben. Das völlig demolierte Auto, in welchem man auch eine kleine Menge Marihuana aufgefunden hatte, musste abgeschleppt werden.

+++

Bad Nauheim: Auto kracht in Elektromarkt

Nach Angaben der beiden Fahrzeuginsassen hatte man am Sonntagmittag auf dem Kundenparkplatz eines Elektronikfachmarktes - abseits des Straßenverkehrs - lediglich beabsichtigt das Autofahren zu üben. Zu der Erkenntnis, dass dies keine gute Idee gewesen war, kam man wenig später, als der graue Ford durch die Glasfront des Geschäfts in der Georg-Scheller-Straße krachte. Die 39-jährige Autolenkerin hatte gegen 11.30 Uhr Brems- und Gaspedal verwechselt. Die beiden blieben unverletzt. Das stark beschädigte Auto wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden befindet sich nach ersten Schätzungen im mittleren, fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun aufgrund Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen die 39-Jährige, sowie wegen des Zulassens dessen gegen den Beifahrer.

Hinweis für Medienvertreter: Ein Bild der Unfallstelle gehört zur Meldung

+++

Friedberg: Sprinter geklaut

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Autodiebe in der Friedberger Raiffeisenstraße zugeschlagen und einen blauen Mercedes Sprinter, vollgepackt mit diversen Baumaschinen und Werkzeug entwendet. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum von 22 Uhr bis 7.30 Uhr auf einem Privatgelände im Bereich der einstelligen Hausnummern. Der Schaden beträgt etwa 30.000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Friedberg zu melden, 06031/6010.

+++

Limeshain: Unfall am Himbacher Kreuz - Zwei Personen leicht verletzt

Auf der L3191 ist es am Samstagnachmittag in Höhe Rommelshausen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Gegen 15.25 Uhr war der 23-jährige Fahrer eines grauen Ford unterwegs von Hainchen in Richtung Langen-Bergheim und wollte am Himbacher Kreuz nach links in Richtung Himbach abbiegen. Hierbei übersah der Mann aus Büdingen den entgegenkommenden, weißen Ford eines 56-jährigen Butzbachers und dessen 53 Jahre alter Beifahrerin. Es kam zur Kollision beider PKW. Die Insassen des Ford erlitten leichte Verletzungen. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 10.000 Euro.

+++

Friedberg: Audi beschädigt

Mehrere Tausend Euro Sachschaden hinterließ ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Samstag zwischen 9 Uhr und 13.15 Uhr in der Straße "Zum Zuckerberg" an einem schwarzen Audi. Das Auto stand im genannten Zeitraum auf einem Parkplatz in Höhe der einstelligen Hausnummern. Der Besitzer musste bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug feststellen, dass die Heckstoßstange eingedrückt und stellenweise aufgerissen war. Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

+++

A5 bei Friedrichsdorf: Dieseldiebstahl am Parkplatz Schäferborn

Auf dem Parkplatz Schäferborn an der A5 in Richtung Süden haben Diebe zwischen Samstag, 21 Uhr und Sonntag, 8 Uhr den Tankdeckel einer weißen Sattelzugmaschine aufgebrochen und mehrere Hundert Liter Dieseltreibstoff abgepumpt. Zum Abtransport des Kraftstoffes dürfte aufgrund dessen Gewichts ein anderes Fahrzeug genutzt worden sein. Hinweise erbittet die Autobahnpolizei in Butzbach, Tel. 06033/70430.

+++

Friedberg: Einbrecher erbeuten Schmuck und Spielekonsole

Aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bruchenbrückener Straße haben Einbrecher zwischen Mittwochnacht und Freitagnachmittag eine goldene Halskette und eine Spielekonsole von Nintendo gestohlen. Zuvor war die Wohnungstür, offenbar mittels eines Hebelwerkzeuges, aufgebrochen worden. Die Kripo in Friedberg ermittelt und fragt nach möglichen Zeugen. Wem sind im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der einstelligen Hausnummern aufgefallen? Hinweise bitte unter 06031/6010.

+++

Bad Vilbel: Baustellendiebstahl - Langfinger entwenden Tischkreissäge

Aus einem Rohbau in der Johannes-Gutenberg-Straße haben Diebe zwischen Samstag (15 Uhr) und Montag (6.45 Uhr) eine Tischkreissäge gestohlen, nachdem sie zuvor eine Baustellentür aufgehebelt hatten. Die Maschine hat einen Wert von etwa 2.000 Euro. Mögliche Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Neubaugebiet Quellenpark aufgefallen waren, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Bad Vilbel zu melden, Tel. 06101/54600.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell