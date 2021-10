Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigungen an mehreren Autos Nörten-Hardenberg, Donnerstag, 14.10.2021, 18.00 Uhr bis Samstag, 16.10.2021, 11.00 Uhr, Ostlandstraße,

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg (hoj) Zu mehreren Sachbeschädigungen durch großflächiges Verkratzen des Lackes an zwei Fahrzeugen kam es in der letzten Woche am Wochenende in Nörten-Hardenberg, in der Ostlandstraße. Bewohner der Burgstraße stellten ihre Fahrzeuge am Donnerstag in den frühen Abendstunden ordnungsgemäß in der Ostlandstraße zum Parken ab. Am Samstagmorgen wurden dann die erheblichen Schäden an ihren Fahrzeugen bemerkt. Bislang unbekannte Täter zerkratzten an zwei Fahrzeugen die Motorhaube, die Beifahrerseite und den Heckbereich der Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 8.000 Euro. Wer Hinweise zu den Tätern oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich an die Polizei in Nörten-Hardenberg, Tel. 05503 - 91523-0 oder jede andere Dienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell