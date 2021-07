Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an geparkten Pkw in Konz

Trier (ots)

Am Samstag, den 17.07.2021, zwischen 17:00 Uhr und 22:30 Uhr kam es in der Lessingstraße in Konz, Höhe der dortigen Cafeteria "Café-Treff" zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Der oder die unbekannten Täter haben mit einem spitzen Gegenstand die rechte Seite der Motorhaube des dort abgestellten Pkw beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saarburg entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell