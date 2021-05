Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Alkoholisierte Varelerin von Fahrrad geschubst - Polizei sucht Zeugen

Varel (ots)

Am Dienstagabend, gegen 18:25 Uhr, bemerkte ein Rettungssanitäter aus Varel in seiner Freizeit auf dem Schloßplatz eine bewusstlos am Boden liegende weibliche Person. Es handelte sich um eine 66-jährige Varelerin, die schließlich wieder zu Bewusstsein kam. Nach eigenen Angaben sei sie mit dem Fahrrad gefahren, als es zu Streitigkeiten zwischen ihr und einem unbekannten Mann gekommen sei. Im Zuge dessen habe der Mann sie in eine Hecke geschubst, wo sie mit dem Kopf gegen eine Laterne gestoßen sei. Der etwa 60 Jahre alte Mann, der einen kniehohen Hund mitgeführt habe, habe sich in Richtung B437 entfernt, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die Polizeibeamten einen von der 66-Jährigen ausgehenden Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,99 Promille. Die Varelerin musste sich anschließend einer Blutprobe unterziehen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen die unbekannte männliche Person und aufgrund der Trunkenheit im Verkehr auch ein Strafverfahren gegen die 66-Jährige ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04451 9230 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen

