Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperliche Auseinandersetzung unter Einsatz eines Messers auf offener Straße in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagabend, um 19:43 Uhr, kam es vor einem Kiosk in der Bremer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 38-jährigen Wilhelmshavener, einem 30-Jährigen aus Sande und einer bislang unbekannten männlichen Person. In diesem Zusammenhang bedrohte der Unbekannte den 38-Jährigen zunächst unter Vorhalt eines Messer und versuchte anschließend mehrfach vergeblich auf dessen Körper einzustechen. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: - männlich - ca. 170 bis 180 cm - schlank/dünn - schwarzes Haar - Bekleidung: rote Steppjacke, schwarze Jogginghose, weiße Turnschuhe, Cappy Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen. Die Ermittlungen dauern an.

