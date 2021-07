Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Pkw am Marktplatz Idar beschädigt

Idar-Oberstein (ots)

Zwischen Samstag, 17.07.2021, 17:45 Uhr und Sonntag, 18.07.2021, 03:00 Uhr ist es auf dem Parkplatz "Am Markt" in 55743 Idar-Oberstein zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Opel Astra gekommen. Hierbei wurde durch bislang unbekannte Täter die komplette Fahrerseite des Pkw's mit einem spitzen Gegenstand, augenscheinlich einem Schlüssel, verkratzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

