Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gullydeckel ausgehoben

Baumholder (ots)

Am 17.07.21 gegen 15:30 Uhr bemerkte ein Radfahrer einen fehlenden Gullydeckel "In der Schwärzgrub" in Baumholder. Die eingesetzte Streife konnte bei der Sachverhaltsaufnahme den Gullydeckel auf einem angrenzenden Grundstück feststellen und wieder einsetzen. Gegen den/die bisher unbekannten Täter wird eine Strafanzeige wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen, auch wenn zum Glück niemand zu Schaden kam. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und weist darauf hin, dass es sich bei solchen Taten nicht um Kavaliersdelikte handelt, da Verkehrsteilnehmer Verletzungen und größere Sachschäden erleiden können.

