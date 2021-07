Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kennzeichen entwendet

Idar-Oberstein (ots)

Am 14.07.2021 zwischen 13:00 Uhr und 20:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des EKZ in der Vollmersbachstraße in Idar-Oberstein zu einem Kennzeichendiebstahl. Hierbei wurde durch einen, bisher unbekannten Täter, das hintere Kennzeichen eines Peugeot entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell