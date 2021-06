Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Ausgelaufene Salzsäure

Mönchengladbach-Odenkirchen, 28.06.2021, 20:44 Uhr, Wiedemannstraße (ots)

Am Abend wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zur Wiedemannstraße in Odenkirchen gerufen. Anwohner meldeten einen kleinen Behälter mit auslaufender Salzsäure auf einer Rasenfläche. Die eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr sperrten den Einsatzbereich sofort großräumig ab. Die Feuerwehr setzte einen speziellen Chemikalienbinder ein. Sie konnte die ausgelaufene Salzsäure so aufnehmen und anschließend der Entsorgung zuführen. Es konnte nicht ausgeschlossenen werden, dass eine Person Kontakt mit der Säure hatte. Sie wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz waren der Lösch-und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der Abrollbehälter Gefahrgut und das Tanklöschfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Odenkirchen der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Justin Vogts

