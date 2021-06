Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Kind aus Klettergerüst befreit

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Rheindahlen, 24.06.2021, 10:59 (ots)

Am Vormittag des 24.06.2021 wurde die Feuerwehr zu einer Kindertagesstätte in Rheindahlen alarmiert. Ein Kind hatte sich beim Spielen in einem Spielgerät eingeklemmt und konnte sich nicht selbstständig befreien. Die Feuerwehr baute einen Teil des Spielgerätes ab, um dem Kind vorsichtig aus der misslichen Lage zu helfen. Das Kind blieb dabei unverletzt. Das Spielgerät wurde anschließen wieder durch die Feuerwehr instand gesetzt.

Im Einsatz waren die Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Technik- und Logistikzentrum (Holt), der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr sowie Rettungswagen und Notarzt.

Einsatzleiter: BOI Christian Küppers

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell