Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Hund bei Küchenbrand gerettet

Mönchengladbach-Westend, 24.06.2021, 13:36 Uhr, Leibnizstraße (ots)

Am frühen Mittwochnachmittag erreichte ein Notruf die Leitstelle der Feuerwehr Mönchengladbach. Es wure eine Rauchentwicklung aus dem 1.Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses auf der Leibnizstraße gemeldet. Die Rauchentwicklung beruhte auf einem Küchenbrand, welcher augenscheinlich durch einen technischen Defekt eines Elektrogerätes ausgelöst wurde. Um den Brandraucheintrag in den angrenzenden Treppenraum des Mehrfamilienhauses möglichst gering zu halten, wurde der Treppenraum mit Hilfe eines Hochleistungslüfters unter Überdruck gesetzt und der Löschangriff unter Vornahme eines C-Rohres eingeleitet. Bei dem Brandeinsatz wurden keine Personen verletzt und der Brandschaden konnte auf das Inventar der betroffenen Wohnung beschränkt werden. In der Brandwohnung befand sich noch ein Hund, welcher durch den vorgehenden Trupp gerettet wurde und seinem Herrchen übergeben werden konnte.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Neuwerk), ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtmann Jens Röttgers

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell