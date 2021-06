Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand eines Anbaus

Mönchengladbach- Wickrath, 19.06.2021, 23:12 Uhr Am Ringofen (ots)

Am späten Abend wurde die Feuerwehr Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Brand in Wickrath alarmiert. Auf der Anfahrt waren bereits dunkle Rauchwolken erkennbar. Bei Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass der gemeinsame Anbau von zwei Einfamilienhäusern brannte. Das Feuer drohte auf beide Wohngebäude überzugreifen. Die Bewohner waren noch in ihren Häusern. Sofort wurde eine Menschenrettung eingeleitet und insgesamt 7 Personen aus den Gebäuden geführt. Glücklicherweise waren alle Bewohner unverletzt. Während der Löschmaßnahmen wurden sie in einem Fahrzeug der Feuerwehr untergebracht und betreut. Durch einen umfangreichen Löschangriff konnte verhindert werden, dass sich das Feuer auf die Wohngebäude ausbreitete. Insgesamt waren 4 Angriffstrupps ausgerüstet mit Pressluftatmern und C- Hohlstrahlrohren im Einsatz. Im weiteren Verlauf der Brandbekämpfung wurde der Anbau mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Nach Rücksprache mit dem Bauordnungsamt konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnhäuser zurückkehren. Der Anbau wurde durch die NEW vom Strom- und Gasnetz getrennt und ist zur Zeit nicht mehr nutzbar. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Abrollbehälter Atemschutz aus dem Technik und Logistikzentrum (Holt), der Rettungsdienst der Stadt Mönchengladbach, die Einheit Wickrath der Freiwilligen Feuerwehr und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Michael Knopp

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell