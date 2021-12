Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Seniorin wird Opfer dreister Betrüger

Rhede (ots)

Am Samstag erhielt eine Seniorin mehrere Anrufe, wobei im Display die Nummer des Polizeinotrufs 110 erschien (Anmerkung: Von dieser Nummer ruft die Polizei NIEMALS an!). Der Betrüger tischte der Rhederin die altbekannte Lügengeschichte von einem vermutlich bevorstehenden Einbruch auf und brachte diese dazu, gegen 16.00 Uhr einer Botin ihre Debitkate samt PIN zu übergeben. Gegen 16.15 Uhr wurde am Geldausgabeautomaten der Volksbank-Hauptstelle in Rhede Geld vom Konto der Geschädigten abgehoben.

In den letzten Tagen gab es eine Vielzahl weiterer betrügerischer Anrufe, bei denen die Angerufenen den Betrügern aber nicht auf den Leim gingen. Die Polizei warnt zum wiederholten Mal vor der Masche. Hinweise finden Sie hier: https://polizei.nrw/artikel/betrueger-geben-sich-am-telefon-als-polizeibeamte-aus

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell