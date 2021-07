Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Gartenstadt: Einbruch in Vereinsheim - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Gartenstadt (ots)

Zu einem Einbruch kam es am Mittwoch zwischen 00:30 Uhr und 08:45 Uhr im Anemonenweg. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum dortigen Vereinsheim und durchsuchten dieses. Außerdem wurde versucht in die Vereinsgaststätte zu gelangen, was allerdings misslang. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und/ oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, unter der Telefonnummmer 0621-777690, zu melden.

