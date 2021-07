Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Beim Ausparken Auto beschädigt und weitergefahren

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 19 und 20 Uhr in der Schwetzinger Straße in Walldorf vermutlich beim Ausparken einen VW Passat mit Heilbronner Kennzeichen beschädigt und fuhr fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Ein 34-Jähriger hatte seinen VW am Parkplatz am Waldstadion abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die Beifahrerseite seines Autos stark eingedellt war. Der Schaden beträgt rund 5000 Euro. Wer Hinweise zu dem Unfall und dem Unfallflüchtigen geben kann, wendet sich bitte an das Polizeirevier Wiesloch unter Telefon 06222/5709-0.

