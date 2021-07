Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim: Zwei Fahrzeuge prallten gegen quer über Fahrbahn liegenden Baum; keine Verletzte; zweimal Totalschaden; Feuerwehr im Einsatz

Neckarbischofsheim (ots)

Am späten Dienstagabend kam es auf der K 4284, zwischen Sinsheim-Hasselbach und Neckarbischofsheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autos total beschädigt wurden und ein Sachschaden von weit über 60.000.- Euro entstand. Kurz vor Mitternacht waren zwei junge Männer mit ihren Fahrzeugen, einem VW und einem mit insgesamt vier Personen voll besetzten Mercedes, hintereinander von Hasselbach in Richtung Neckarbischofsheim unterwegs. Kurz hinter einer Kurve prallten beide Fahrzeuge in einen Baum, der quer über die gesamte Fahrbahn ragte. Die Freiwillige Feuerwehr Neckarbischofsheim war zur Sperrung der Fahrbahn und Beseitigung des Baumes im Einsatz. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Sperrung der Fahrbahn wurde gegen 1.30 Uhr wieder aufgehoben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell