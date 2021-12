Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht angezeigt

Gronau (ots)

Am Samstag wurde bei der Polizei eine Unfallflucht angezeigt, die sich nach Angaben der Geschädigten zwischen Freitag, 16.00 Uhr, und Samstag, 14.00 Uhr, auf der Kaiserstiege ereignet haben soll. Der blaue Opel Zafira stand mit der rechten Seite auf dem Geh-/Radweg und an der rechten Fahrzeugseite befanden sich auch die Beschädigungen. An der vermeintlichen Unfallstelle wurden weder die fehlenden Fahrzeugteile des Opels noch andere Unfallspuren gefunden. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat (02562) 9260 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell