Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Pedelec entwendet und gegen Pkw geworfen

Vreden (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 17.00 Uhr, bis Freitag, 04.30 Uhr, entwendete ein noch unbekannter Täter aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Berkelstraße ein Pedelec und warf damit die Heckscheibe eines auf der Straße stehenden Pkws ein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

