Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Widerstand gegen Polizeibeamte

Stadtlohn (ots)

Am Samstagnachmittag wurde ein 43 Jahre alter Mann bei einem Diebstahl in einem Geschäft an der Straße Pfeifenofen beobachtet. Vor dem Geschäft kam es zu einer Rangelei zwischen dem Tatverdächtigen und dem Zeugen, so dass die Polizei hinzugezogen wurde. Da gegen den 43-Jährigen ein Haftbefehl bestand (300 Euro oder 15 Tage Ersatzfreiheitsstrafe) wurde er durch die Beamten festgenommen. Der alkoholisierte Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, beleidigte und bedrohte die Polizeibeamten und leistete erfolglos Widerstand gegen die Festnahme.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell