Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ladendieb zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen

Neuss (ots)

Am Donnerstag (18.11.), gegen 21:45 Uhr, entwendete ein 25 Jahre alter Mann in einem Lebensmittelmarkt am Büchel zwei Flaschen hochprozentiger Spirituosen. Nachdem er vom Marktleiter angesprochen wurde, versuchte der mit einem Seitenschneider bewaffnete Dieb durch Schläge im Besitz seiner Beute zu bleiben.

Nach ersten Erkenntnissen stand der Tatverdächtige unter Drogeneinfluss. Polizeibeamte nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten vorübergehend in Gewahrsam. Ein Arzt entnahm dem Mann auf der Wache eine Blutprobe. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen "räuberischen Diebstahls".

Diebe, die bei ihrer Tat Gewalt anwenden oder mit Gewalt drohen, erwartet eine Freiheitsstraße nicht unter einem Jahr, in minder schweren Fällen von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. Durch das Hinzukommen des Tatmerkmals "Gewalt" ist die Strafandrohung damit deutlich höher als die mögliche Strafe bei "einfachen Diebstählen".

