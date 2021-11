Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahndung nach Einbrecher-Trio unter Einsatz eines Hubschraubers: Polizei nimmt mutmaßlichen Täter fest

Korschenbroich; Mönchengladbach (ots)

Ein Polizeihubschrauber sorgte am Donnerstagnachmittag (18.11.) über der Stadtgrenze Korschenbroich / Mönchengladbach für Aufmerksamkeit. Hintergrund war die Fahndung nach mutmaßlichen Wohnungseinbrechern.

Ein Anwohner des Neersener Wegs hatte gegen 15:20 Uhr die Polizei zu Hilfe gerufen, weil sich zuvor offenbar unbekannte Diebe gewaltsam Zutritt zu seinem Haus verschafft hatten. Eine Fensterscheibe im Erdgeschoss fand der Anrufer zerbrochen vor, als er um kurz nach 15 Uhr nach Hause kam. Zeitgleich fielen ihm drei Fahrräder und verdächtige Geräusche im Obergeschoss auf. Nur Augenblicke später flüchteten zunächst zwei verdächtige Gestalten aus einem Fenster im ersten Stock, kurz darauf gefolgt von einer dritten. Teils auf Fahrrädern, teils zu Fuß suchte das Trio das Weite. Der Hauseigentümer reagierte unverzüglich und nahm die Verfolgung auf. Einer der Flüchtenden entledigte sich kurz darauf seines Fahrrades und rannte ebenfalls zu Fuß weiter in grobe Richtung Mönchengladbach. Der Hauseigentümer entschloss sich dazu, dass zurückgelassene Fahrrad "sicherzustellen", damit zum Tatort zurückzukehren und die Polizei zu verständigen.

Während Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber sich unmittelbar in die Fahndung nach den Flüchtigen begaben, suchten andere Polizeibeamte den Tatort auf. Sie sicherten Spuren. Ob die Einbrecher etwas erbeuteten, ist bislang unklar. Als die Polizisten sich die zurückgelassenen Fahrräder genauer ansahen, stellten sie fest, dass diese gegen 13:30 Uhr von einem Grundstück an der Hindenburgstraße in Mönchengladbach gestohlen worden waren. Zeugen hatten das Trio bei der Tat beobachtet und auch Bildaufnahmen der Verdächtigen gemacht. So ließ eine Festnahme nicht lange auf sich warten. Mit gemeinsamen Kräften und unter Einsatz eines Hubschraubers fahndeten die Polizei im Rhein-Kreis Neuss und die Mönchengladbacher Polizei nach den Einbrechern. An der Myllendonker Straße stellten Streifenbeamte einen Tatverdächtigen. Der 25-jährige Mann aus Rumänien, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde festgenommen. Er konnte später auf den Bildern des Fahrraddiebstahls eindeutig wiedererkannt werden. Der Mann wird im Verlauf des Freitags auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der über eine wahrscheinliche Untersuchungshaft entscheidet.

Zwei Tatverdächtige befinden sich nach wie vor auf der Flucht. Die Männer werden beschrieben als etwa Mitte Zwanzig, von schlanker Statur mit dunklen, kurzen Haaren und einem Dreitagebart. Einer von ihnen war zur Tatzeit bekleidet mit einem grauen Kapuzensweatshirt einer blauen Jeans und schwarzen Sportschuhen. Der andere trug ebenfalls eine blaue Jeans, dunkle Sportschuhe und eine schwarze, gesteppte Daunenjacke.

Hinweise von möglichen Zeugen nimmt das Kriminalkommissariat 14 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

