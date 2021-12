Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Auto auf Pendlerparkplatz aufgebrochen

Legden (ots)

Ob die Täter Beute machten, ist noch unklar. Zunächst an den Türgriffen haben Unbekannte manipuliert, dann eine Scheibe an einem roten Nissan eingeschlagen. Zu dem Geschehen auf dem Pendlerparkplatz an der Anschlussstelle BAB A31 Legden/Ahaus kam es zwischen Donnerstag, 08.00 Uhr, und Montag, 01.05 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

