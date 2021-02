Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen, K5522) Gegenverkehr beim Abbiegen übersehen

Bösingen, K5522 (ots)

Auf der Kreisstraße 5522 ist es am gestrigen Sonntag gegen 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 24-jährige Autofahrerin war von Beffendorf in Richtung Bösingen unterwegs. Ein 79-Jähriger kam aus Richtung Bösingen und wollte in die Straße "Bruckäcker" abbiegen. Hierbei übersah der Mann das entgegenkommende Auto der 24-Jährigen, welche in der Folge mit ihrem Ford gegen die hintere rechte Fahrzeugseite des Pkw des 79-Jährigen fuhr. Die Ford-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell