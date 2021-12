Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Autofahrer kommt von Straße ab

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 41 Jahre alter Autofahrer am Sonntagabend in Ahaus erlitten. Der Almeloer (NL) war gegen 19.10 Uhr auf der Landesstraße 575 aus Richtung Landesstraße 560 kommend in Richtung Alstätte unterwegs. In Höhe einer Gaststätte kam der Niederländer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und kollidierte dort mit einem Leitpfosten. Im Graben endete die Fahrt. Eine ärztliche Versorgung war zunächst nicht erforderlich. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 5.000 Euro geschätzt.

