Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bei Einbruch Lebensmittel gestohlen

Bocholt (ots)

In einen Kiosk eingebrochen sind Unbekannte am Wochenende in Bocholt. Die Täter hatten sich mit Gewalt Zugang verschafft: Um in den Verkaufsraum an der Rebenstraße zu gelangen, schlugen die Täter die Glasscheibe einer Tür ein. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher Lebensmittel. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 20.00 Uhr, und Montag, 05.00 Uhr. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

