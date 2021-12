Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Autofahrer flüchtet

Polizeihelikopter im Einsatz

Ahaus (ots)

Für einen 33 Jahre alten Dorstener endete die Flucht vor der Polizei in einer Gewahrsamszelle. Gegen 23.00 Uhr fiel Polizisten der Autofahrer in Ahaus auf. Der Mann ahnte wohl, dass sie ihn nun anhalten und kontrollieren würden. Um zu entkommen, beschleunigte er seinen Wagen zunächst, stellte sein Gefährt schließlich auf der Von-Braun-Straße ab und flüchtete zu Fuß. Im Fahrzeug fanden die Beamten einen Ausweis. Eine Fahndungsabfrage ergab mehrere Gründe für seine Flucht: Gegen den Dorstener bestanden zwei Haftbefehle, die Kennzeichen sowie das Auto lagen als entwendet ein und eine Fahrerlaubnis hat der Flüchtige zudem nicht. Ein Polizeihelikopter unterstützte aus der Luft die Fahndung. Dank der modernen Technik an Bord entkam der Gesuchte den Beamten nicht. Um unentdeckt zu bleiben, hatte sich der 33-Jährige in einer Gartenhütte auf einem Firmengelände am Rottweg versteckt, nachdem er zuvor einen Zaun überwunden hatte. Dabei verletzte sich der Mann leicht. Bei der Festnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Flüchtige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Es folgte eine ganze Reihe von Maßnahmen: Die Beamten nahmen den Mann fest. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Drogenmissbrauch exakt nachweisen zu können. Das gestohlene Auto sowie die Kennzeichen wurden sichergestellt. Nach der Versorgung der Verletzung in einem Krankenhaus ging es für den Mann zunächst in eine Zelle der Polizeiwache Ahaus, um von dort der Justiz übergeben zu werden. Die nächsten Monate wird er in einem Gefängnis verbringen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell