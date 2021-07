Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Lkw stoßen im Kreuzungsbereich zusammen

Ludwigsburg (ots)

Einen Schwerverletzten und etwa 100.000 Euro Sachschaden forderte am Mittwoch gegen 10:00 Uhr der Zusammenstoß zweier Lkw auf der Kreuzung Mühlstraße / Bilfinger Straße / Am Pflaster in Freiberg am Neckar. Ein 75-jähriger Lkw-Fahrer war auf der Bilfinger Straße unterwegs und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Dabei achtete er nicht auf den bevorrechtigten Lkw eines 40-Jährigen, der von Ludwigsburg kommend auf der Mühlstraße an den Kreuzungsbereich heranfuhr. Die Ampel an der Kreuzung war nicht in Betrieb. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kippte der Lkw des 75-Jährigen zur Seite und beschädigte die Ampel auf der Verkehrsinsel. Der 40-Jährige wurde beim Aufprall schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Bergung des umgekippten Lkw, für die ein Bergekran eingesetzt werden musste, nahm mehrere Stunden in Anspruch.

