Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher dringen in Kita ein

Bocholt (ots)

In eine Kindertagesstätte eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Bocholt. Um in das Gebäude an der Straße In der Hardt zu kommen, hebelten die Täter eine Tür auf. Die Einbrecher durchsuchten die Schränke und entwendeten Bargeld aus einem Büroraum. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

