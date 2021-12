Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Sexueller Übergriff angezeigt

Zeugen gesucht

Borken (ots)

Einem Angriff zweier Unbekannter sah sich nach eigenen Angaben am vergangenen Samstag in Borken eine Passantin gegenüber. Das Geschehen habe sich gegen 22.35 Uhr auf der Mönkenstiege ab, so die 40-jährige Frau, wo sie in Richtung Parkhaus Vennehof unterwegs gewesen sei. Dort sei sie von zwei Männern festgehalten, geschlagen und unsittlich berührt worden. Die Unbekannten hätten dann unvermittelt von ihr abgelassen und seien weggelaufen - möglicherweise hatten sich andere Personen genähert. Die 40-Jährige erstattete am nächsten Abend online Anzeige bei der Polizei. Zu den Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: circa 20 bis 22 Jahre alt, zurückgegelte Haare und bekleidet mit dunklen Blousons ("Bomberjacken") sowie dunkelgrauen Jogginghosen. Wer sich zur angegebenen Tatzeit in dem fraglichen Bereich aufgehalten hat und möglicherweise Hinweise geben kann, wird gebeten sich an die Kriminalinspektion 1 in Borken zu wenden: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell