Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruchsversuch in Bäckerei

Gronau (ots)

Mehrere Beschädigungen waren von den vorherigen Einbruchsversuchen an der Ladentür noch zu sehen. Mehrfach war die Bäckerei an der Losserstraße bereits Ziel von Einbrechern gewesen. In das Innere gelangten sie aber noch nicht, so auch in diesem Fall. Zwischen Samstag, 15.00 Uhr, und Montag, 18.00 Uhr machten sich wieder Unbekannte an der Tür zu schaffen. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell