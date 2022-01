Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Firmen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen/-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind über das Wochenende hinweg (15. bis 17.01.2022) in Firmengebäude an der Straße Viehwasen und an der Bahnhofstraße eingebrochen. An der Straße Viehwasen warfen Täter zwischen 19.30 Uhr am Samstag und 12.30 Uhr am Sonntag ein Fenster eines Betriebs ein und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen in den Büroräumen. An der Bahnhofstraße warfen Diebe in der Nacht zum Montag die Glasfront eines Geschäfts mit einem Stein ein. In beiden Fällen machten die Täter ersten Ermittlungen zufolge keine Beute. Zeugen werden gebeten, sich im Fall Viehwasen an das Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 und im Falle Bahnhofstraße an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 zu wenden.

