Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch/ -Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind am Samstag (14.01.2022) in Einfamilienhäuser an der Walter-Flex-Straße, an der Straße Heinlesberg und an der Endersbacher Straße eingebrochen. Heimkehrende Hausbewohner bemerkten gegen 18.45 Uhr beim Betreten ihres Hauses an der Walter-Flex-Straße verdächtige Geräusche aus dem Obergeschoss. Als die Bewohner um Hilfe schrien, sprang offenbar eine Person vom Dach des Wintergartens in den Garten, kletterte über den Zaun und rannte in Richtung Naturschutzgebiet davon. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten der oder die Täter die Terrassentür auf und erbeuteten Schmuck im Wert von über Zehntausend Euro. In diesem Zusammenhang hatte eine Passantin zwei mutmaßlich junge sportliche Männer wegrennen sehen. Eine Anwohnerin bemerkte gegen 19.00 Uhr eine männliche Person, die grob in Richtung Kirchheimer Straße rannte. Sie beschrieb diese Person als etwa 165 Zentimeter groß. Sie trug dunkle Kleidung, eine schwarze Mütze sowie einen dunklen Rucksack mit blauen Streifen. An der Straße Heinlesberg hebelten Einbrecher zwischen 11.00 Uhr und 22.00 Uhr eine Terrassentür auf, durchsuchten Schränke und stahlen mehrere Hundert Euro. An der Endersbacher Straße schlugen Unbekannte zwischen 17.15 Uhr du 19.45 Uhr ein Kellerfenster ein und durchsuchten sämtliche Räume. Sie stahlen eine Armbanduhr im Wert etwa 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

