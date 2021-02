Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Unfall nach Vorfahrtsverletzung

Karlsruhe (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 6.100 Euro war das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch in Ettlingen ereignete.

Ein 58-jähriger Autofahrer war gegen 11:00 Uhr mit seinem Ford Transit auf der Hohewiesenstraße unterwegs. An der Einmündung zur Mörscher Straße missachtete er die Vorfahrt einer 71-jährigen VW-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Glücklicherweise wurde durch den Aufprall niemand verletzt.

Sigrid Lässig, Pressestelle

