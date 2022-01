Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach versuchtem Raub Kind und Jugendlichen als Tatverdächtige ermittelt

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben nach einem versuchten Raub am Donnerstagabend (13.01.2022) im Bereich des Bombaystegs (siehe https://t1p.de/y5k13) zwei Personen ermittelt, die als Tatverdächtige in Betracht kommen. Die Ermittler kamen bereits am Folgetag auf die Spur der beiden Tatverdächtigen im Alter von 13 und 15 Jahren. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben sie die beiden an Betreuer einer Jugendeinrichtung.

