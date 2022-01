Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Raub auf Kiosk - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Zu einem versuchten Raubdelikt wurde die Polizei am 4. Januar, gegen 19.30 Uhr, in Bochum-Wattenscheid gerufen.

Unter Vorhalt einer schwarzen Pistole versuchte ein noch unbekannter Krimineller einen Kiosk am Verkaufsfenster an der Weststraße 108 zu überfallen.

Die 48-jährige Angestellte aus Bochum konnte sich jedoch aus dem Sichtbereich des Täters entfernen, sodass dieser ohne Beute flüchtete.

Der unbekannte Mann ist circa 170 bis 172 cm groß und etwa 25 Jahre alt. Er hat eine schmale Statur, eine helle Hautfarbe und helle, rötliche Haare. Er sprach mit osteuropäischem Akzent.

Bekleidet war er mit einer verkehrt herum aufgesetzten weißen Kappe der Marke "Nike", einem schwarzen Pullover mit weißem Balken am Arm, einem weißen Baumwollhandschuh an der rechten Hand, einer hellblauen "OP-Maske" auf der Stirn und einer weißen Maske über der Mundpartie. In der linken Hand trug er eine nicht weiter beschriebene schwarze Pistole.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell