POL-S: Radfahrer gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 83 Jahre alter Fahrradfahrer am Freitagmittag (14.01.2022) in der Marconistraße gestürzt ist. Ein Autofahrer fand den Senior gegen 12.50 Uhr auf der Straße liegend und alarmierte die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 83-Jährige mit seinem Fahrrad in der Marconistraße Richtung Schwieberdinger Straße, als er auf Höhe der Hausnummer 94 stürzte. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Ob der Senior wegen eines medizinischen Notfalls zu Fall kam, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

