Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Freitagmorgen (14.01.2022) zwei Fahrzeuge auf der Kreuzung Mittlere Filderstraße/Kirchheimer Straße kollidiert sind. Beide Fahrer geben an, bei Grünlicht in die Kreuzung gefahren zu sein. Ein 36 Jahre alter Fahrer war mit einem Mercedes Sprinter gegen 09.00 Uhr von Sillenbuch kommend in der Kirchheimer Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung geradeaus in Richtung Degerloch weiterfahren. Er stieß mit dem Opel Corsa einer 29 Jahre alten Frau zusammen, die von der Mittleren Filderstraße kommend nach links in die Kirchheimer Straße abbog. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die insbesondere Angaben zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße zu melden.

