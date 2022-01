Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendliche versuchen 33-Jährige zu berauben

Stuttgart-Nord (ots)

Zwei Jugendliche haben am Donnerstagabend (13.01.2022) versucht, eine 33-Jährige im Bereich des Bombaystegs zu berauben. Die 33-Jährige überquerte gegen 23.00 Uhr über den Bombaysteg die Heilbronner Straße in Richtung des Brünner Stegs, als zwei unbekannte Jugendliche sie ansprachen. Sie fragten sie nach ihrem Handy, um einen Anruf zu tätigen. Als sie ihr Handy aus der Tasche holte und den Jugendlichen mitteilte, dass sie kein Guthaben mehr zur Verfügung hatte, wurde sie geschlagen und einer der Unbekannten versuchte ihr das Handy aus der Hand zu reißen. Sie flüchteten schließlich ohne Beute in unbekannte Richtung. Anschließende Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Bei dem einen Täter soll es sich um einen zirka 14 Jahre alten Jungen handeln, der eine schlanke Statur hatte und eine auffallend große Jacke trug. Sein Komplize war schätzungsweise 16 Jahre alt, soll dunkle Haare und eine kräftige Statur gehabt haben. Er war dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

