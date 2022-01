Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Räuber erbeutet Bargeld - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montagabend (10.01.2022) eine 70-Jährige an der Stadtbahnhaltestelle Mittnachtstraße beraubt. Die Seniorin war gegen 22.30 Uhr mit einer Stadtbahn der Linie U12 in Richtung Dürrlewang unterwegs und stieg an der Haltestelle Mittnachstraße aus. Der Räuber, der offenbar ebenfalls in der Bahn gewesen war, entriss der Dame beim Aussteigen ihre Stofftasche, in der sich unter anderem mehrere Hundert Euro Bargeld befunden hatten. Die Frau stürzte dabei zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Wolframstraße. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

