POL-FR: Lottstetten: Fahrzeugbrand nach technischem Defekt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 26.12.2021 gegen 10:13 Uhr, geriet das Auto einer 33-Jährigen in der Industriestraße in Lottstetten während der Fahrt in Brand. Der brennende Daimler wurde durch die Feuerwehr Lottstetten gelöscht. Diese war mit zwei Fahrzeugen und 14 Mann im Einsatz. Die Ursache des Feuers dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.

