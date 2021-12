Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Junger Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab - drei Verletzte

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 26.12.2021, gegen 01:00 Uhr, verunfallte ein 20-Jähriger auf dem Verbindungsweg zwischen Breitenfeld und Tiengen mit seinem VW. Aus bislang nicht bekannter Ursache kam er zuvor nach rechts von der Fahrbahn in den Straßengraben ab. In der Folge prallte er mit der Fahrzeugfront gegen einen betonierten Weg, der über den Graben führt. Im Auto befanden sich noch zwei weitere Mitfahrer. Der Fahrer und ein 17-jähriger Mitfahrer mussten mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser geflogen werden. Sie waren mutmaßlich nicht angeschnallt und wurden schwer verletzt.

Ein 18-jähriger Beifahrer, der angeschnallt gewesen sein dürfte, erlitt leichte Verletzungen und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Den Schaden am Unfallauto schätzt die Polizei auf 15.000 Euro. Es wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr Waldshut-Tiengen kümmerte sich um Ausleuchtung und Absicherung der Unfallstelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell